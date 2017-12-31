مكافأة مالية كبيرة لمن يحل هذا الغز قبل منتصف ليلة اليوم..!

عرض متحف أمريكي مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على التوصل إلى مسروقات فنية ثمينة فقدت قبل 27 عاما.وكان لصان متنكران قد تسللا في زي الشرطة إلى متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في مدينة بوسطن سنة 1990وسرقا منه قطعا فنية تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار.

وعرض المتحف المكافأة إلى غاية الـ 31 من ديسبمبر فقط بعد أن كان المبلغ المرصود 5 ملايين دولار في ماي الماضي.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2013 إنه تمكن من تحديد هوية اللصين المشتبه فيهما لكنهما فارقا الحياة وهو ما جعل السرقة تبقى لغزا محيرا إلى يومنا هذا إذ لم يتم العثور أبدا على المسروقات الثمينة.