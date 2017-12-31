غولام مطلوب في العملاق الإنجليزي!

كشفت قناة “راي” الإيطالية أن “خورخي مينديز” وكيل أعمال الجزائري فوزي غولام ، قد توصل الى اتفاق مع مورينيو من أجل انتقال اللاعب الى الشياطين الحمر.

وأكدت ذات المصادر أن مورينيو جاهز لدفع 60 مليون أورو للظفر بخدمات “فوزي” وكسر الشرط الجزائي مع نابولي.

وقال “فينيراتو” صحفي قناة “راي”: “مستقبل غولام في الدوري الانجليزي، خورخي مينديز سيأخذه لمانشستر يونايتد”.

وأضاف: “هناك إتفاق بين إدارة نابولي و خورخي مينديز والسماح لغولام بالمغادرة مقابل 60 مليون أورو”.

وختم كلامه: “لهذا السبب فإن ساري يطالب فريقه بالاسراع في حسم صفقة غريمالدو”.

يذكر أن وكيل أعمال “غولام” هو نفسه وكيل أعمال “جوزي مورينيو”.