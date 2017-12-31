ليلة رأس السنة 2018 على موعد مع ظاهرة كونية نادرة

لن تكون السماء، ليلة رأس السنة، شاهدة على الألعاب النارية فقط، بل ستتميز بظاهرة كونية نادرة الحدوث، وفق ما ذكرته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وقالت "ناسا" إن ليلة رأس السنة ستشهد ظهور "القمر العملاق" أو ما يعرف بـ"سوبر مون"، مشيرة إلى أنه سيعاود الظهور مرة أخرى بعد أسابيع قليلة.

وسيبدو القمر بشكل واضح وكبير في السماء، وذلك بعد أن يبلغ أقرب نقطة له من الأرض. يشار إلى أن هذه الظاهرة تتكرر كل 13 شهرا.

وأطلقت "ناسا" على القمر الذي سيظهر ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية اسم "القمر الذئب".

وذكر موقع "سي.إن.إن" أن حجم القمر سيكون أكبر بـ14 في المئة عن المعتاد، كما سيفوق إشراقه بـ30 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته "إذا لم تحظ بفرصة مشاهدة القمر العملاق في مطلع العام الجديد، فستكون أمامك فرصة أخرى يوم 31 يناير لمشاهد القمر بحجم أكبر ولون أزرق".

وتحظى الظاهرة "الفريدة" بإعجاب وتتبع واسعين، كما يحرص عدد كبير من المصورين على توثيق اللحظة.