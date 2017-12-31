 الجزائر ضمن أهم مستوردي الأسلحة الروسية في 2017

الجزائر ضمن أهم مستوردي الأسلحة الروسية في 2017

الجزائر ضمن أهم مستوردي الأسلحة الروسية في 2017

احتلت الجزائر المرتبة الخامسة ضمن أهم زبائن الأسلحة الروسية على المستوى العالمي ، حسب ما جاء في تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام للعام2017.

ونشر موقع "روسيا اليوم" الإخباري الروسي ، صورة توضيحية ، تقارن بين صادرات الأسلحة الروسية و نظيرتها الأمريكية ، بناء على معطيات تقرير معهد ستوكهولم.

وتمثل الأسلحة الروسية ما نسبته 7.1 بالمئة من صادرات السلاح في العالم ، مقابل 57.9 بالمئة للحصة الأمريكية من السوق ، وفيما استوردت الجزائر 60 بالمئة من أسلحتها خلال العام 2017 من روسيا ، كانت الولايات المتحدة المورد الرئيس لجيوش دول عربية أخرى على غرار الكويت ( 91 بالمئة ) و قطر (68 بالمئة ) والإمارات ( 62 بالمئة ) و السعودية ( 52 بالمئة).

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