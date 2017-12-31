الجزائر ضمن أهم مستوردي الأسلحة الروسية في 2017

احتلت الجزائر المرتبة الخامسة ضمن أهم زبائن الأسلحة الروسية على المستوى العالمي ، حسب ما جاء في تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام للعام2017.

ونشر موقع "روسيا اليوم" الإخباري الروسي ، صورة توضيحية ، تقارن بين صادرات الأسلحة الروسية و نظيرتها الأمريكية ، بناء على معطيات تقرير معهد ستوكهولم.

وتمثل الأسلحة الروسية ما نسبته 7.1 بالمئة من صادرات السلاح في العالم ، مقابل 57.9 بالمئة للحصة الأمريكية من السوق ، وفيما استوردت الجزائر 60 بالمئة من أسلحتها خلال العام 2017 من روسيا ، كانت الولايات المتحدة المورد الرئيس لجيوش دول عربية أخرى على غرار الكويت ( 91 بالمئة ) و قطر (68 بالمئة ) والإمارات ( 62 بالمئة ) و السعودية ( 52 بالمئة).