هكذا ستزخزف جدران جامع الجزائر الأعظم

كشف الإعلامي سليمان بخليلي، معد ومنتج برنامج "شاعر الرسول" الذي بثته قناة الشروق بمناسبة المولد النبوي الشريف، أنه تم الاتفاق النهائي على نصوص بعض الشعراء الذين شاركوا بقصائد تتغنى بجامع الجزائر الأعظم ليتم توشيح جدرانه بها عند اكتمال أشغاله.

ويتعلق الأمر بقصائد الشعراء (أحمد العماري، نصر سلمان، محمد خليل عبو، عمر طش، وحسن دواس ) على أن تتولى مجموعة من كبار الخطاطين في الجزائر الإعداد الفني لهذه النصوص المخلدة لهذا الصرح الشامخ لنحتها بحروف مذهّبة مرفقة بأسماء أصحابها، كي تظل عبر العصور والأجيال شاهداً على إبداع شعري جزائري راقٍ ولد في الحضرة النبوية الشريفة تحت قبة قناة "الشروق".

وجرى الاتفاق على دعوة أصحاب هذه النصوص لإلقائها صوتاً وصورةً لدى تدشين الجامع الأعظم في شهر رمضان المقبل حسبما هو متوقّع.

وكان برنامج "شاعر الرسول" قد اتخذ منذ انطلاقه خلفية صورة الجامع الأعظم شعاراً له احتفاءً بهذا الصرح الشامخ الذي يعد أكبر معلم ديني في إفريقيا بمئذنة يصل ارتفاعها إلى 800 متر، وثالث أكبر صرح في العالم الإسلامي بعد الحرمين الشريفين، فيما أوعزت لجنة التحكيم إلى الشعراء المتأهلين لمرحلة النصف النهائي أن يتغنوا في قصائدهم بهذا المعلم البارز، غير أنها منحتهم حرية الاختيار بالتقيد بهذا المقترح أو التحرر منه.

للإشارة ، فقد لقيت مسابقة "الشروق" الشعرية في مدح خير خلق الله نسبة مشاهدة قياسية وتفاعلات عالية على مواقع "السوشيل ميديا"، كما تجاوزت حلقة نصف النهائي عتبة 9 ملايين مشاهد جزائري حسب دراسة لسبر الآراء أنجزها مركز (سيما كونسلتينغ)، وهو ما جعل إدارة قناة الشروق تلتزم بإنتاج هذا البرنامج سنويا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.