حفتر يُرتب لزيارة الجزائر للتشاور حول ليبيا

يجري ما يسمى بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر اتصالات لزيارة الجزائر في إطار مساعي البحث عن حل سلمي للأزمة في ليبيا، التي تعيش انفلاتا أمنيا خطيرا، وهو العسكري الذي أعلن عن نهاية الاتفاق السياسي في بلاده مؤخرا وأكد عدم اعترافه بالمؤسسات والقرارات المنبثقة عنه، قبل أن يتراجع ويقبل بتنظيم انتخابات رئاسية خلال الساعات الأخيرة.

عكس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الذي يزور الجزائر للتشاور حول أزمة بلاده باستمرار، فإن خليفة حفتر لم يجر أية زيارة منذ نهاية العام 2016، وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن دولاً لم تكن تتعامل مع خليفة حفتر توصلت إلى نتيجة تفيد أنه من غير الواقعي التعامل مع الشعب الليبي وتجاهل حفتر، وأضاف في تصريحات نقلتها «بوابة الوسط» الليبية أن حفتر دُعي إلى بلدان لم تدعمه، فزار إيطاليا وتونس، وأعلم أنه يسعى إلى زيارة المغرب والجزائر وزار موسكو. وقد سبق وأن رحبت الجزائر بإعلان تحرير مدينة بنغازي شمال شرق ليبيا، واصفة إياه بالانتصار الجديد لفائدة كل الشعب الليبي، انتصار يضاف إلى الانتصارات المحققة على الإرهاب في سرت، وهي الخطوة التي فهمت على أنه اعتراف بدور اللواء خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب بليبيا، إذ يعد العسكري الذي قاد العمليات في المنطقة وتمكن من تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية، بالرغم من الخلافات القائمة مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي. ومن جهة أخرى؛ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن هذه الأخيرة بلد «يسيل لها اللعاب» بسبب ثرواتها الطبيعية، وموقعها الجغرافي، وعمقها الإفريقي، بما يجعل التنافس الأوروبي قائما ومستمرا، مؤكدا وفق ما نقلته «بوابة الوسط» الليبية، أن هذا التنافس إضافة إلى الخلافات العربية بشأن ليبيا، يؤثر على إمكانية الحل السياسي فيها، دون أن يكشف عن شكل وحجم التنافس الأوروبي بشأن ليبيا. وبحسب سلامة، فإن روسيا تنبهت إلى ضرورة عدم البقاء خارجًا في حال رفع الحظر عن بيع الأسلحة إلى ليبيا أو رُفع التجميد عن الأرصدة الليبية، وأن هدفها الأساس في ليبيا هو العودة إلى السوق الليبية، لأنَّها كانت مصدرًا أساسيًّا للسلاح، وتملك هناك عقودًا ببلايين الدولارات، تعطلت منذ عهد معمر القذافي. وقد طلبت الجزائر في هذا الصدد سابقا من الأمم المتحدة ممارسة ضغوط على الدول التي تشوش على مسار الحوار في ليبيا لتعطيل خروجها من الأزمة التي تتخبط فيها.