ولد عباس: الآفلان لن يسمح بخوصصة المؤسسات العمومية الاستراتيجية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن الحزب لن يسمح بخوصصة المؤسسات العمومية الاستراتيجية على غرار الخطوط الجوية الجزائرية، السكة الحديدية والبترول، مشددا على أن القطاع العام استراتيجي لا يقبل المساس، وهذه المؤسسات برأيه محمية من طرف الدستور والرئيس.

وعلى هامش إشرافه، السبت، على فعاليات الدورة التكوينية الجهوية لمنتخبي حزب جبهة التحرير الوطني بولاية سوق أهراس، أكد ولد عباس أن هناك أطرافا حاولت زعزعة استقرار البلاد بعدما حاولت خلق البلبلة في منطقة القبائل بإثارة موضوع اللغة الأمازيغية، وكشف أن قضية الأمازيغية سبق وأن أقر بوتفليقة في 2016 أثناء تعديل الدستور بضرورة تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات ووجه رسائل مشفرة لمن ادعوا أنهم بذلوا جهودا من أجل هذا القرار.

وعلى هامش الدورة التكوينية الجهوية، قال ولد عباس إن الجزائر بخير بعد أن وجهت صفعة قوية إلى المتربصين بحزب جبهة التحرير الوطني بفوزها في الانتخابات واستحواذها على أغلبية المقاعد سواء في مجلس الأمة في التشريعيات الفارطة أو في الانتخابات المحلية بعد أن فازت بـ 700 بلدية و34 مجلسا ولائيا. واعتبر ولد عباس أن هذه النتيجة رسالة واضحة بأن الأفلان لن يهزم وسيظل واقفا، كما ألح في كلمته على أنه لابد على المجالس المنتخبة أن تتعمق في دراسة المشاريع وإعطاء أولوية الأولويات لهذه المشاريع التي ستطبق في الميدان.