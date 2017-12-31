قضية استرجاع جماجم الشهداء تسير بوتيرة جيدة

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أن قضية استرجاع جماجم الشهداء الموجودة لدى فرنسا، تسير بوتيرة أحسن من الماضي بكثير، حيث شهدت في الفترة الأخيرة، حراكا وتفاعلا، عكس ما كانت عليه سابقا.

وأضاف زيتوني خلال زيارته التي قادته، السبت، إلى ولاية ميلة، للاطلاع على مشاريع قطاعه وتدشين هياكل ومرافق جديدة، أن عدد الساعات التي تم جمعها من قبل الوزارة في إطار جمع الشهادات التاريخية الحية وصل إلى 16 ألف ساعة، مشيرا إلى أنها تخضع لمجلس علمي ينقح المادة التاريخية الخام لتصبح تتراوح ما بين 45 دقيقة إلى ساعة على الأكثر، مضيفا أن الوزارة شرعت في ترميم منزل مصطفى بن بولعيد ومؤخرا منزل الرئيس الراحل هواري بومدين بقالمة والمفاوضات تجري الآن مع عائلة البطل العربي بن مهيدي من أجل ترميم مسكنه، مؤكدا أن جميع الملفات والقضايا الخاصة بالمنح وغيرها تم تحويلها على مستوى الولايات للفصل فيها ولم تبق أي قصة على مستوى وزارته.