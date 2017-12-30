4 آلاف مشرد في شوارع بريطانيا يومياً

ذكرت إحصاءات بريطانية حديثة، أنّ آلاف السكان البريطانيين يعانون التشرد، بسبب أوضاعهم الإقتصادية المتردية.وحسب تقرير بثته محطة “سكاي نيوز”، فإن شوارع بريطانيا تشكل مأوى ليلي دائم لنحو 4 آلاف شخص.وذلك بالرغم من تخصيص الحكومة، أكثر من مليار جنيه إسترليني، إلا أنّ المنظّمات الإنسانيّة تقول أنها لم تسجل أي نتائج ملموسة.

وفي حال استمر الوضع الاقتصادي في بريطانيا على ما هو عليه، فإن المراقبين يتوقعون تدهور الأوضاع إلى الأسوء.