القضاء على إرهابي خطير بولاية جيجل

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، من القضاء على إرهابي خطير، إثر كمين بمنطقة مشتة محسن بالقطاع العسكري لولاية جيجل، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر كمين بمنطقة مشتة محسن، بالقطاع العسكري جيجل، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 30 ديسمبر 2017 من القضاء على إرهابي خطير ومكنت العملية من إسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومخزن مملوء بالذخيرة. وتأتي هذه النتائج التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب، لـتؤكد العزيمة والإرادة الصلبة على بسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.