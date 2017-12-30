شركة "أوريدو" من دون مسيّر

بسبب عدم الحصول على " فيزا" عمل

وفقاً لمصادر عليمة من قطاع الإتصالات ، علمت " البلاد" بان المدير العام لشركة " أوريدو " لم يتحصل على فيزا للعمل في الجزائر ، ما إستدعى تجميد العديد من الأنشطة لشركة " أوريدو الجزائر " التي تعيش هي الأخرى، حالة ركود غير مسبوقة .

وعليه ، فثاني مؤسسة في شركة الإتصالات بالجزائر من دون مدير عام منذ أشهر بسبب عدم حصول "هيندريك كاستيل " الذي إستخلف جوزيف جاد منذ سنة على تأشيرة عمل ، والتي تسلم على أساس عقد عمل و ترخيص مؤقت للعمل سابق لرخصة العمل من قبل المصالح المختصة المكلفة بالعمل، و كذا شهادة من قبل المستخدم مؤشر عليها من قبل المصالح المعنية.

و تستلزم الإقامة في الجزائر لمدة سنة أو أكثر حيازة بطاقة الإقامة، و التي يتطلب الحصول عليها التسجيل المسبق للمعني بالأمر، لدى القنصلية .

ولولا تجند المدراء في هذه الشركة لما تمكنت من مواكبة المنافسة حيث يسهر طاقم " أوريدو"على العمل لمواجهة المنافسة القوّية في السوق .