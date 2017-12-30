اعتقال منفذ هجوم سان بطرسبرغ

أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية (إف إس بي)، السبت، أنه تم اعتقال منفذ الهجوم الذي استهدف متجراً كبيراً في مدينة سان بطرسبرغ، الأربعاء، وأسفر عن إصابة 18 شخصاً بجروح، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقالت الأجهزة في بيان: "تم اعتقال المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع في 27 ديسمبر داخل متجر كبير في سان بطرسبرغ خلال عملية خاصة لجهاز 'إف إس بي'، (السبت) 30 ديسمبر".

وأوردت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بترينكو في بيان منفصل، أن "المشتبه به يخضع للاستجواب"، حسب فرانس برس.

وأصيب 18 شخصاً، مساء الأربعاء، قبل أربعة أيام من ليلة رأس السنة بانفجار عبوة يدوية الصنع وضعت داخل متجر كبير في سان بطرسبرغ. ولا يزال ثمانية جرحى في المستشفى، السبت.

والجمعة، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الهجوم، كما نقلت وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

وسبق أن توعد التنظيم المتشدد روسيا مراراً منذ بدأت تدخلها العسكري في سوريا في 30 سبتمبر 2015.

وفي الثالث من أفريل، تعرض مترو الأنفاق في سان بطرسبرغ لاعتداء خلف 15 قتيلاً وعشرات الجرحى وتبنته مجموعة غير معروفة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ومنتصف ديسمبر، أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية، أنها اعتقلت خلية لتنظيم "داعش" كانت تعد لاعتداءات في سان بطرسبرغ في 16 ديسمبر. وتم ذلك بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه).

وبعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في منتصف ديسمبر انسحاباً جزئياً للقوات الروسية من سوريا، أبدت الأجهزة الأمنية مخاوفها من وصول "جهاديين" عائدين من سوريا والعراق بعد الهزائم الكبيرة التي لحقت بالتنظيم المتطرف.