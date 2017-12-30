تيميمون أول محطة لتجسيد توجيهات الرئيس بخصوص الأمازيغية

الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد:

صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد ، اليوم السبت بتيميمون بولاية أدرار ، أن تيميمون ستكون أولى محطات التجسيد العملي لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصو الإستعمال التدريجي للأمازيغية في مختلف القطاعات.

وأوضح سي الهاشمي عصاد لدى إشرافه على افتتاح ملتقى حول "جهود مولود معمري في حماية و تثمين التراث اللامادي أهلليل" ، أن تيميمون "تفتخر بكونها أولى المحطات العملية لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليق بشأن ترقية التراث و اللغة الأمازيغية و التعميم التدريجي لاستعمالها في مختلف القطاعات".

و ثمن المسؤول ذاته جملة القرارت التاريخية التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد في هذا الشأن و التي تشمل الشروع في إعداد القانون العضوي لاستحداث الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية في ظل وجود نخبة من الجامعيين و الأكاديميين مؤهلة للتكفل بهذه المهمة إلى جانب ترسيم 12 يناير عيدا وطنيا و عطلة مدفوعة الأجر إحتفالا برأس السنة الأمازيغية.