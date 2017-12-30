سنستمر في دعم سوريا في الدفاع عن "سيادتها"

أعلن الكرملين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره السوري بشار الأسد في تهنئة بالعام الجديد، بأن روسيا ستستمر في دعم جهود سوريا في الدفاع عن "سيادتها"، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال الكرملين، إن بوتين أكد أن روسيا "ستستمر في تقديم كل مساعدة ممكنة لسوريا لحماية سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها ولتعزيز عملية التسوية السياسية وكذلك جهود إنعاش الاقتصاد الوطني".

وكان بوتين قد أمر القوات الروسية هذا الشهر ببدء الانسحاب من سوريا، لكنه قال إن بلاده ستبقي على قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية وعلى منشأتها البحرية في طرطوس "على نحو دائم".

ونفذت روسيا ضربات جوية في سوريا لأول مرة في سبتمبر عام 2015 في أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود مما حول دفة الصراع في سوريا لصالح الأسد.