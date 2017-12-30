ابن فطوطة : هذه هي تكاليف رحلتي في الجزائر لمدة 18 يوم !!

قال الرحالان عادل العدواني وعبد المجيد سعيد القحطاني أن رحلتهما إلى الجزائر كلفتهما 1200 دولار للفرد خلال 18 يوم.

وعن سؤال للنهار أون لاين هل هو باهض أم لا؟

قالا أن هذا المبلغ لا يغطي تكلفة يومين في دولة خليجية أو أوربية.

كما عبرا عن انبهارهما بالطرقات في الجزائر، خاصة الطريق السيار شرق غرب الذي قالا عنه انه ساعدهما في التنقل بسهولة.

ومكنهما من مشاهدة مناضر طبيعية خلابة خلال الرحلة.

وعن خدمة الفنادق في الجزائر قالا انها باهظة الثمن خاصة الفنادق خمس نجوم.

وقالا أن اسعارها في دول اخرى أرخص من الجزائر.

لكنهما قالا أن الخدمات في الفنادق الجزائرية جيدة، وتقترب من المقدمة بدول عريقة في عالم السياحة.