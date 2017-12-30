الجزائر تدين اعتداء كنيسة القاهرة

أدانت الجزائر "بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي"، لذي استهدف، الجمعة كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة بمصر، معربة عن "تضامنها الكامل" مع مصر الشقيقة.

وأفاد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 كنيسة مارمينا بحلواني جنوب القاهرة والذي أسفر عن قتل وجرح عدد من المواطنين المصريين ".

وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية ان "هذا العمل الإجرامي البغيض يكشف مرة أخرى عن الوجه القبيح واللإنساني للإرهاب الذي لا يتوانى في استهداف بيوت العبادة والأماكن المقدسة ولا يولي أدنى تقدير لقداسة الأعياد الدينية ولا لحرمة النفس البشرية بل يتمادى في سفك الدماء وترويع المواطنين الآمنين".

وأضاف "وإذ نعبر عن تضامننا الكامل مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا وعن خالص تعازينا لذوي الضحايا، وكذا مواساتنا لأسر المصابين، فإننا كلنا ثقة في قدرة هذا البلد الشقيق وقواته الأمنية على التصدي بحزم وقوة للإرهاب وأعماله الاجرامية".