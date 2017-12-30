(حصري) .. ننشر لكم التعليمة الجديدة و هامة لأويحيى بخصوص مصانع تركيب السيارات

تحصلت "البلاد" على التعليمة الجديدة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى لعدد من وزراء الحكومة، بخصوص مصانع تركيب السيارات في الجزائر.

وجاء في التعليمة التي تنشرها "البلاد" حصريا، أنّ على المسؤولين المعنيين (وزير المالية، وزير الصناعة، وزير التجارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار) تأجيل تطبيق التعليمة الصادرة عنه بخصوص اعتماد 05 مصانع لتركيب السيارات السياحية و 05 مصانع أخرى لتركيب الشاحنات و الحافلات، وهذا إلى غاية 31 جانفي 2018.

وحسب مصادر خاصة فإنّ قرار تعليق تطبيق هذه التعليمة وتأجيلها، جاء من أجل إعادة دراسة كل الملفات التي تقدم بها المتعاملون من أجل فتح مصانع تركيب سيارات في الجزائر. وبناء على ذلك سيتم في وقت لاحق إصدار القائمة النهائية للعلامات المعتمدة والمرخص لها فتح مصانع تركيب في الجزائر.

وكانت "البلاد" قد انفردت قبل أيام بقرار الحكومة إضافة حوالي 03 علامات أخرى لتركيب السيارات والشاحنات والحافلات في الجزائر، ونقلت عن مصادر مؤكدة أن الشركات العشرة التي تم اعتمادها رسميا قد استجابت كليا لدفتر الشروط الخاص بهذا المجال، كما كانت ضمن الدفعة الأولى التي وضعت ملفاتها لدى مصالح وزارة الصناعة.

وأضاف ذات المصدر أن هنالك حوالي 3 علامات عالمية أخرى سيتم الإفراج عنها في وقت لاحق، وإعطائها الاعتمادات والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها في الجزائر. ليصل بذلك عدد العلامات العالمية التي ستكون حاضرة في الجزائر من خلال مصانع تركيب السيارات، حوالي 13.