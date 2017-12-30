مؤسسات الجيش لبناء سكنات "عدل" و"السوسيال" قريبا

تسعى وزارة الدفاع الوطني من خلال المؤسسة المركزية للبناء ECC_EPIC تابعة للمديرية المركزية للمنشآت العسكرية إلى اقتحام سوق إنجاز المشاريع السكنية والمباني العمومية الخاصة بالمواطنين والخواص قريبا، لتسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع العمومية.

قررت وزارة الدفاع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات الجيش، الشروع في التفاوض وفقا للقوانين مع وزارة السكن وغيرها من القطاعات العمومية والخاصة للمشاركة في تجسيد البرنامج الخماسي في قطاع السكن والذي يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية في مختلف الصيغ، وهذا في أقرب الآجال.

وأوضح في السياق المقدم عرزوز مدير الدارسات التقنية ومراقبة النوعية بالمؤسسة المركزية للبناء التابعة للمديرية المركزية للمنشآت العسكرية، بوزارة الدفاع أن المؤسسة تطمح إلى تطوير وعصرنة وحدتي إنجاز الهياكل المعدنية ببابا علي وتقرت، وهذا عن طريق تركيب آليات متطورة وحديثة لبلوغ معدل إنجاز شهري يتجاوز 1500 طن، كما تهدف أيضا إلى تجسيد مشروع انجاز مصنع للتصنيع المسبق للبنايات.

وأكد ممثل وزارة الدفاع على هامش الطبعة 26 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض، عن نية توجه المؤسسة لإبرام صفقات مع الخطوط الجوية الجزائرية والطاسيلي لبناء مرائب ومدارج الطائرات مع عرض الخدمات على المتعاملين الوطنيين وهو ما سيقلص بشكل كبير من فاتورة الاستيراد للعديد من مواد البناء.

وقال المتحدث لـ"الشروق"، أن هذه المؤسسة المتخصصة في إنجاز البنايات من الخرسانة المسلحة بالإضافة إلى البنايات المعدنية المتكونة من الصقالة المعدنية لإنجاز المرائب والمستودعات ومرائب الطائرات من الصفائح المعدنية ذات الحمولة.

وتشمل هذه المؤسسة، مكتبا للدراسات يقوم بدراسة تقنية لجميع مراحل البناء وكذلك وحدة لإنتاج مواد البناء، خاصة الحصى والرمل وقوالب البناء، أيضا لها وحدة للموارد المادية تقوم بتصليح العتاد وتوفير وسائل النقل لجميع الوحدات.