هكذا أوقعت مصالح الأمن بـ 14 إرهابيا في تيزي وزو

ينحدرون من أحياء بلديات القبة، باش جراح وبوروبة

وتم الإيقاع بهؤلاء المتهمين الذين نسبت لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن والإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها وتمويلها، بناء على معلومة مؤكدة تلقتها مصالح فرقة مكافحة الإرهاب والتحريض للمصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر، تفيد بالتحاق المدعو (ز.م.أ) ينحدر من بلدية بوروبة بالعاصمة بإحدى الجماعات الإرهابية الناشطة بولاية تيزي وزو، وبعد الترصد له تم توقيفه بتاريخ 26 نوفمبر2015، قرب منزله، وبإحالته على التحقيق، أقر بالتحاقه بالجماعة الإرهابية الناشطة بجبال منطقة إعكوران بولاية تيزي وزو في غضون شهر أوت 2015، ورافقه إليه كل من (ع.إ)،(ل.س) و(ش.س) على متن سيارة المدعو “سيد علي”.

وأضاف المتهم أنه ومرافقيه التحقوا بالتنظيم الإرهابي بعدما استمالهم إليهم المدعو (ب.ح) المكنى “عبد الرحيم” الذي سلمه هاتفا نقالا مزودا بشريحة تم اقتناؤها بهوية مزورة حتى يتمكن من التواصل مع أفراد الجماعة، حيث اتصل بالإرهابي (ب.ع.ر) المكنى “الحارث” ليتولى الأخير استقبالهم في المعاقل الإرهابية بمعية إرهابيين آخرين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “حمزة” و (ب.ع) المكنى “داوود” اللذان ينحدران من منطقة الأخضرية والمكنى “أبو رواحة” من البويرة و«فاروق” من العاصمة.

وفي خضم التحقيق معه، أفاد المتهم أن المكنى “الحارث” طالبهم بتدعيم صفوف الجماعات الإرهابية من خلال تجنيد الشبان وحثهم على الجهاد. واستمرارا للتحقيق تم توقيف باقي المتهمين. كما تمت مصادرة تسجيلات وملفات تشيد بالأعمال الإرهابية لدى تفتيش مسكن المدعوين (ز.م.أ) و(ي.س.ع)، ليحال على إثرها المتهمون الذين ينحدرون من بلديات العاصمة على غرار، القبة، باش جراح وبوروبة، للمحاكمة على محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء.