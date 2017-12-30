لهذا السبب لا تحتاج ملكة بريطانيا إلى جواز سفر؟

خلال 60 عاما، قامت ملكة بريطانيا بـ261 زيارة خارجية رسمية لـ116 دولة

على الرغم من أن السلطة التنفيذية في بريطانيا بيد رئيس الحكومة، والملكية فيها دستورية ولا تمنح الملكة الحالية إليزابيث الثانية سوى صلاحيات محدودة، إلا أن الأخيرة تتمتع بميزات كثيرة لا يتمتع بها مسؤولون آخرون سواء في بريطانيا أو خارجها.

ملكة بريطانيا مثلا لديها الحرية التامة في السفر بدون جواز سفر، ولا يطلب منها اجتياز اختبار قيادة سيارة للحصول على رخصة قيادة، وتتمتع بحصانة من المقاضاة في المحاكم، لكنها تحرص على الالتزام بالقانون، حسب تقرير لموقع فورتشن عن الموضوع.

لماذا لا تحتاج إلى جواز سفر؟

يقول موقع العائلة الملكية البريطانية إنه في الصفحة الأولى من جواز السفر البريطاني توجد عبارة تشير إلى أن "وزير خارجية صاحبة الجلالة البريطانية يطلب باسم جلالتها من كل من يهمه الأمر أن يسمح لحامل هذا الجواز بالمرور بحرية".

وبما أن هذه الوثيقة تصدر باسم صاحبة الجلالة، يضيف الموقع، فإن الملكة لا تحتاج إلى امتلاك جواز سفر، لكنه يؤكد أنها وحدها هي من ينطبق عليها هذا الأمر فأفراد العائلة الملكية الآخرون، مثل دوق إيدنبرغ وأمير ويلز، لا يتمتعان بهذه الميزة.

وتوجد هذه الصيغة المكتوبة في جواز السفر في جوازات السفر التي تصدر في كومنولث الدول الأخرى التي تحكمها ملكة بريطانيا، لكن المناشدة المكتوبة في الصفحة الأولى في هذه الدول تصدر باسم الحاكم العام للدولة، كممثل للملكة في هذه المنطقة. ففي كندا على سبيل المثال، يصدر الطلب وزير الخارجية باسم الملكة.

وخلال 60 عاما، قامت ملكة بريطانيا بـ261 زيارة خارجية رسمية لـ116 دولة.

رخصة قيادة؟

لا تحتاج ملكة بريطانيا إلى الحصول على تصريح لقيادة سيارة، وهي الشخص الوحيد في بريطانيا الذي بإمكانه قيادة السيارة بدون رخصة، كما أنها لا تحتاج أيضا إلى وضع لوحة أرقام على سيارتها.

هل يمكن مقاضاة الملكة؟

يقول موقع العائلة الملكية أن هذا الأمر غير جائز، لكن الملكة حريصة بشكل كبير على أن تتطابق الأفعال التي تقوم بها مع القوانين