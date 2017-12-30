حرائق 2017 الأعنف منذ سنوات.. والنيران التهمت 53 ألف هكتار

التهمت حرائق الغابات مساحة إجمالية فاقت 53 ألف هكتار من المساحات الغابية خلال سنة 2017 على المستوى الوطني من جراء قرابة 3 آلاف حريق، أتى على أكثر من 28 ألف هكتار.

وتضمن بيان صدر عن المديرية العامة للغابات أن المساحة التي أتت عليها النيران تخص28841 هكتار من الغابات مقابل 6.717 هكتار في 2016و 10.398 هكتار من الأحراش مقابل 5.567 هكتار، و14.745 هكتار من الأدغال مقابل 6.086 هكتار.

وتم عرض هذه الحصيلة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات ترأسها الأمين العام لوزارة الفلاحة، كمال شادي بحضور محافظي الغابات من 13 ولاية من الوطن وممثلين عن الحماية المدنية والدرك الوطني.

وتمثل هذه المساحة المتلفة خلال 2017، ثلاثة أضعاف ما التهمته النيران خلال 2016 والمقدرة بـ 18.370 هكتار، وقالت مديرية الغابات أنه تم تجنيد جهاز تدخل لمحاربة الحرائق على مستوى محافظات الغابات بـ 40 ولاية المعنية بالحرائق.

ويحتوي هذا الجهاز على 405 مركز يقظة مكلف بالحراسة والإنذار بمجموع 1.007 عون و481 دورية متنقلة بمجموع 2.456 عون مكلفين بالتدخل الاولي منها 309 شاحنة ذات صهريج خاصة بحرائق الغابات وكذا 1.217 ورشة بقدرة 16.604 عون و2828 مصدر مصدر مياه على مستوى الغابات أو بالقرب منها، والتي سمحت بتزويد مختلف أجهزة التدخل بالمياه.

كما تم تجنيد 32 شاحنة تزويد بالمياه خلال الحملة و2.065 جهاز راديو لاسلكي للاتصال ما يسمح بنقل الإنذارات بسرعة وتعزيز التنسيق عند التدخل، وبحسب المديرية العامة للغابات فإن هذه الوسائل تم تعزيزها بتدخلات مادية وبشرية هامة من قبل مصالح الحماية المدنية.

وقال شادي أن مصالح الدولة قد عززت إمكانيات محاربة حرائق الغابات ومخلفاتها بجهود كبيرة خصوصا في العشر سنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الجهود تم ترجمتها في الميدان من خلال - على سبيل المثال - فتح 6000 طريق ومسلك ما يسهل التدخل عند الحرائق وإنجاز 10.000 هكتار مضاد للحرائق منها 478 في 2017.

وتابع المتحدث يقول "هذه المجهودات سيتم مواصلتها خلال السنة المقبلة 2018 وذلك عبر تعزيز وسائل الوقاية بالإضافة إلى عصرنة عتاد تسيير التدخل، مسجلا أن الدولة سخرت 44 شاحنة ذات صهريج لحرائق الغابات الخفيفة.