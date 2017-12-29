مستفيدو "أونساج" و"كناك" يخرجون في مسيرة بتيزي وزو...طالبوا بمسح الديون



خرج صبيحة الخميس ألاف المستفيدين من مختلف أجهزة الدعم "أونساج، كناك وأونجام" في مسيرة سلمية جابت مختلف أرجاء مدينة تيزي وزو انطلاقا من جامعة مولود معمري وصولا إلى مقر الولاية، وهذا للتنديد بالوضعية المزرية التي وصلوا إليها بعد تفاقم نسبة الديون عليهم وعجزهم عن التسديد، الأمر الذي أزم من وضعيتهم أمام مختلف المؤسسات خاصة البنوك التي تطالبهم بضرورة الدفع في أقرب الآجال، مهددة إياهم باتخاذ الإجراءات في حقوقهم وولوج قاعات المحاكم في حالة تخلفهم عن التسديد والتعويض.

المحتجون الذين سدت في وجوههم كل السبل لم يجدوا سوى لغة الشارع من أجل إيصال صرختهم للمسؤولين الذين حسبهم أرادوا تغليط الرأي العام بإعطاء أرقام ونسب خيالية حول نسبة النجاح التي قدروها بـ 90 بالمائة، وهو الأمر الذي كذبه المحتجون جملة وتفصيلا بالنظر للوضعية التي يتخبطون فيها نتيجة ما وصفوه بـ "سياسة التشغيل الفاشلة التي زج فيها مئات الآلاف من الشباب عبر التراب الوطني". وهو الأمر الذي يبرر حسبهم وجود العديد من المحتجين من مختلف الولايات في مسيرة تيزي وزو، حاملين عديد الشعارات الداعية إلى ضرورة المسح الكلي للديون وإنهاء ما وصفوه بالمعاناة التي دفعت بالعديد منهم إلى الانتحار حسب تصريحاتهم، بعدما عجزوا عن إيجاد حلول لوضعيتهم.

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