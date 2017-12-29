بعد تسلله إلى المسجد النبوي ...الصهيوني "بن تزيون" في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة!

نشر المدون الصهيوني"بن تزيون" على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له من أمام مسجد عمرو بن العاص، وأرفقهابنبذه صغيرة عن المسجد قائلا فيها "أمام المسجد الذي شيده عمرو بن العاص عام 641 -642 ، ليصبح أول مسجد في مصر وأفريقيا، عمرو بن العاص شيده عقب هزيمة الرومان في مصر".

يذكر أن "بين تزيون" نشر أواخر الشهر الماضي صورة له من داخل المسجد النبوي، بعد أن ارتدى جلبابًا، حسب "روسيا اليوم" ما آثار جدلًا واسعًا آنذاك.

وأرفق الصهيوني في صورته داخل المسجد النبوي وقتها تعليقا جاء فيه "الشعبان اليهودي والعربي يتشاركان تاريخا واحدا ونسب دم يعود إلى أبراهام - إبراهيم، ومع الحب والاحترام المتبادل السلام سيحل بمنطقة الشرق الأوسط كلها".

وحذف"بين تزيون" صفحته في "إنستجرام" بعد مرور يوم من انتشار الخبر حول زيارته إلى الحرم النبوي في وسائل الإعلام. ويحمل "بين تزيون" جواز سفر أمريكي بحسب مقابلة مع "روسيا اليوم" في وقت سابق، إلى جانب جواز سفر روسي وآخر إسرائيلي، وقبل أن ينشر "بين تزيون" صورته من أمام مسجد عمرو بن العاص ، قام بنشر فيديو له بنفس الرداء في معبد بن عزرا هو أحد المعابد اليهودية المصرية الذي يقع في مصر القديمة، ويعد واحدا من أكبرها وأهمها، وخصوصا مع تولي الحكومة المصرية له بالرعاية وترميمه، وتحويله إلى أثر ومزار سياحي.