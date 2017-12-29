مواجهات بحاسي مسعود إثر وفاة شاب أثناء مطاردته من قبل الشرطة



محتجون يقطعون الطريق ويحرقون العجلات المطاطية بسبب الحادثة

حيثيات القضية حسب مصدر أمني تعود إلى أن الضحية، كان محل بحث، عقب بلاغ ضده من قبل إحدى الشركات، التي اتهمته بمحاولة السرقة. ورُصد حين كان على متن سيارة من نوع تويوتا، عن طريق الصدفة، فخلال مرور موكب عرس بحي بوعمامة، تعرض مركز الأمن الحضري للرشق بالحجارة، وتحركت الشرطة لتحديد هوية المسؤولين عن هذا العمل، وخلال التحقيق الميداني، رصدت الشرطة صدفة سيارة الشاب جعفر، الذي لاذ بالفرار لدى محاولة توقيفه، وهنا تمت مطاردته لمسافة طويلة، وخلالها انقلبت مركبته، وتم نقله إلى مستشفى المدينة، أين توفي هناك متأثرا بإصابته.

وتم، الجمعة، تشييع جنازة الضحية في أجواء مهيبة، بينما ظلت مصالح الأمن تراقب الوضع من بعيد تفاديا لأي احتكاك مع المحتجين وعائلة الفقيد، فيما قامت مجموعة أخرى بغلق الطريق العام بعد صلاة الجمعة، ورفعت شعارات تطالب بـ"إنصاف الضحية"، وفتح تحقيق من طرف المدير العام للأمن الوطني حول كيفية وفاة ابنها.

ودافعت العائلة عن ابنها وقالت إنه لم يسرق أي سيارة، وهي مجرد تهجم باطلة تحاول بعض الأطراف تلفيقها له، بعد أن تأكدت من وفاته لـ"طمس معالم الحادثة".