إعتداء بقنابل ذات مسامير على المواطنين في بوشاوي من طرف ثلاثة أشقاء

مثل شاب متزوج وأب لطفلة أمام محكمة الشراقة في العاصمة، الخميس، بتهم الإخلال بالنظام العام وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس، والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وتحطيم ملك الغير، حيث تورط في القضية رفقة شقيقيه المتواجدين في حالة فرار، أحدهما مترشح لاجتياز شهادة البكالوريا، والآخر مسبوق قضائيا.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما مرت دورية أمن على منطقة بوشاوي، فإذا بها تلمح مجموعة من الشباب يقلقون الجمهور بالضجيج والضوضاء، وعندما اقتربت منهم لاذ جميعهم بالفرار، باستثناء المتهم الذي وجدت أمامه قنبلة يدوية بالمسامير وموصولة ببنزين. على إثرها أحيل المتهم على المحاكمة، حيث أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أن القنبلة تعود لشقيقه المسبوق قضائيا، الذي كان يتشاجر مع بعض أبناء الحي.

وعلى ضوء الوقائع، التمس وكيل الجمهورية في القضية الأولى الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد المتهم الموقوف، وتوقيع عقوبة الحبس النافذ لـ3 سنوات و100 ألف دج بخصوص الملف الثاني، مع إصدار أمر بالقبض ضد شقيقيه، فيما تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.