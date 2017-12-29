الليبيري "جورج ويا" ليس أول لاعب كرة يتولى منصب الرئاسة..! رئيس جزائري سبقه قبل سنوات..

وصل النجم الليبيري السابق جورج ويا، اليوم الجمعة، إلى كرسي الرئاسة في بلاده، لكن "ويا" (51 عاما) ليس اللاعب الإفريقي الأول الذي يصبح رئيسا، إذ سبقه الرئيس الراحل أحمد بن بلة قبل 55 سنة.

كان الفقيد بن بلة (25 ديسمبر 1916 – 11 أفريل 2012) بطلا في سباقات السرعة (اختصاص 400 متر) قبل أن يلعب في نادي الاتحاد الرياضي لمغنية، ثمّ التحق بنادي "أولمبيك مارسيليا" في موسم 1939 – 1940.

وكان ظهور الراحل مع الكتيبة الزرقاء محتشما بعض الشيء، حيث شارك كمتوسط ميدان في لقاء واحد فحسب (كأس فرنسا) ونجح في تسجيل هدف خلال لقاء أولمبيك مارسيليا – أف سي أنتيباس (9 – 1)، قبل أن (تختطف) القضية الوطنية الأمّ، بن بلة، وتبعده عن ميادين المستديرة.

وكان بن بلة أول رئيس للجزائر المستقلة اعتبارا من 15 سبتمبر 1963 إلى غاية 19 جوان 1965، علما أنّ بن بلة كان رئيسا للدولة بصفة رئيس الوزراء ما بين 27 سبتمبر 1962 و15 سبتمبر 1965.

وبتاريخ 19 جوان 1965، عُزل بن بلة من طرف مجلس الثورة، وظل معتقلا إلى غاية 1980، وبعد إطلاق سراحه أنشأ بفرنسا الحركة الديمقراطية بالجزائر، وعاد إلى الجزائر بتاريخ 29 سبتمبر 1990، وتوفي يوم 11 أفريل 2012.

يُشار إلى أنّ ويا الذي أحرز الكرة الذهبية الإفريقية 3 مرات، صعد رئيسا لدولة ليبيريا بعد تقدمه بفارق كبير على منافسه "جوزيف بواكي".

وكان "ويا" خرج خائبا من رئاسيات 2005 و2011، قبل أن يصبح سيناتوراً في 2014، وأتى فوزه هذه المرة بعد تنازل رئيسة البلاد "إيلين جونسون" عن الحكم بعد مسيرة استمرت 12 عاما.

ومعلوم أنّ "ويا" الذي سطع مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي و"جمعية ميلانو" الايطالي، لعب لأولمبيك مارسيليا في موسم 2000 – 2001 (20 مباراة – 5 أهداف)، وهي نقطة مشتركة في مساري بن بلة وويا.