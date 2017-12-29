ظاهرة كونية "عجيبة" سيشهدها العالم في أول أيام السنة الجديدة:

سيشاهد سكان العالم في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة 2018 ظاهرة "القمر العملاق" ، حسب ما نقلت وسائل إعلام عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وتتميز الظاهرة التي تسمى أيضا ظاهرة ( supermoon) بأن القمر سيبدو كبير الحجم وأكثر إضاءة بدرجة كبيرة عن المعتاد، و تحدث بسبب اقتراب موقع القمر من مدار الأرض، حيث يقدر أن يظهر القمر بحجم أكبر بـ 14 بالمئة عن حجمه المعتاد وبإضاءة أكبر بـ 30 بالمئة، وتقول ناسا إن ذلك يحصل في العادة كل 13 شهراً.

وبخصوص الوقت المناسب لمشاهدة هذه الظاهرة ، فهو ما بعد طلوعه مباشرة، أي خلال الدقائق الأولى لظهوره فوق خط الأفق بحسب موقع timeanddate.com الذي يوفر حسابات دقيقة حول الوقت المناسب للرؤية وبدقة تامة.