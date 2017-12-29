كل التفاصيل بالفيديو/ العثور على جثة الطفل المفقود "رمزي" في حوض مائي بتيبازة

عثرت مصالح الدرك الوطني ظهر اليوم الجمعة على جثة الطفل المفقود رمزي بويجري ( 8سنوات ) بحوض مائي غير بعيد عن مسكنه العائلي بمزرعة مرسلي عبد القادر بالدواودة البحرية شرقي تيبازة بعد مرور أسبوعين عن اختفائه في ظروف غامضة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني أنه تم العثور علي جثة الطفل رمزي داخل حوض مائي غير بعيد عن منزله العائلي بعد أسبوعين من الأبحاث والتحقيقات الواسعة جندت خلالها مصالح الدرك الوطني كل إمكانياتها البشرية والتقنية للعثور عليه سالما.

و أكد المصدر أن التحقيقات القضائية متواصلة، لمعرفة ملابسات الحادثة ، مشيرا إلى عرض جثة الصغير على الطبيب الشرعي للتحقق من إمكانية تعرضه للعنف قبل وفاته.

وكانت قضية الاختفاء الغامض للصغير رمزي يوم الأربعاء 13 ديسمبر بعد خروجه من المدرسة أين يزاول دراسته في الصف الثالث قد استنفرت القوى الأمنية و هزت الرأي العام الوطني و المحلي حيث باشرت قوات الدرك الوطني عمليات بحث واسعة بعد تفعيل مخطط الإنذار الوطني بالاستعانة بفرق الغطاسين و فرق الكلاب المدربة على تقفي الأثر.