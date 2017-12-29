بسبب انتهاك حقوق الإنسان... إسرائيليون يرفضون تأدية الخدمة العسكرية

وجه 63 شابا إسرائيليا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء، معلنين فيها رفضهم تأدية الخدمة العسكرية ، حسبما أوردته وكالة الأناضول يوم أمس الخميس.

وقال المصدر، أن الشبان رفضوا تأدية الخدمة العسكرية بسبب انتهاك الجيش الاسرائيلي لحقوق الأنسان، حيث جاء في نص الرسالة: ". ينفذ الجيش سياسة حكومة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتطبق قانوناً على الإسرائيليين وآخر على الفلسطينيين، لذا فقد قررنا أن لا نكون جزءاً من الاحتلال والاضطهاد للشعب الفلسطيني والذي يقسم الناس إلى معسكريْن معاديين، لأن الناس الذين يعيشون تحت احتلال يحرمهم من حقوق الإنسان والحقوق الوطنية لن يتمكنوا من تحقيق السلام".

كما وجه الشبان انتقادات إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي "تُقطّع أوصال الفلسطينيين عن بعضهم البعض في جيوب، وتهدف لمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني".

ويذكر أن التجنيد يعتبر إجباريا في "إسرائيل" لكل من تجاوز 18 سنة سواء كان ذكرا أو أثنى، ويتم سجن كل من يرفض أداء الخدمة، يضيف المصدر.