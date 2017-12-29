﻿قالمة تخصص 1150 شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية

وضعت مصالح أمن ولاية قالمة، مخططا أمنيا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية.

وسخرت مصالح أمن ولاية قالمة، بهذه المناسبة 1150 شرطيا من مختلف الرتب والتخصصات لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية.

كما سخرت مصالح أمن الولاية، قرق مدعمة بـ 50 مركبة و20 دراجة وذلك بهدف حماية المواطن والممتلكات.

القراءة من النهار