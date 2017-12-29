الحرائق التهمت أزيد من 53 ألف هكتار من الغابات على المستوى الوطني في 2017..

كشفت المديرية العامة للغابات أن الحرائق التهمت مساحة إجمالية قدرها 53.975 هكتارا من المساحات الغابية على المستوى الوطن، خلال سنة 2017، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت المديرية أن المساحات التي أتت عليها الحرائق تخص النيران تخص 28.841 هكتارا من الغابات (مقابل 6.717 هكتار في 2016) و10.398 هكتارا من الأحراش (مقابل 5.567 هكتار)، و 14.745 هكتارا من الأدغال (مقابل 6.086 هكتار).

وبحسب المعطيات فإن المساحات المتلفة خلال 2017 تمثل 3 أضعاف ما التهمته النيران خلال العام الماضي (2016) والمقدرة بـ 18.370 هكتارا، و هذا راجع لسوء الأحوال الجوية، يضيف المصدر.

وفي ذات الصدد أشارت مديرية الغابات إلى أنه تم أنه تم تجنيد جهاز تدخل لمحاربة الحرائق على مستوى محافظات الغابات بـ 40 ولاية المعنية بالحرائق، حيث يحتوي هذا الجهاز على 405 مركز يقظة مكلف بالحراسة و الإنذار بمجموع 1.007 عون و481 دورية متنقلة بمجموع 2.456 عون مكلفين بالتدخل الاولي منها 309 شاحنة ذات صهريج خاصة بحرائق الغابات و كذا 1.217 ورشة بقدرة 16.604 عون و 2.828 مصدر مياه على مستوى الغابات او بالقرب منها، والتي سمحت بتزويد مختلف أجهزة التدخل بالمياه.

كما تم تجنيد 32 شاحنة تزويد بالمياه خلال الحملة و 2.065 جهاز راديو لاسلكي للاتصال ما يسمح بنقل الإنذارات بسرعة و تعزيز التنسيق عند التدخل.

ويذكر أن المساحات الغابية في الجزائر تقدر بـ 4 مليون هكتار، أي ما يمثل نسبة 11 في المئة من مساحة القطر الوطني، و تتمركز أغلبها بالمناطق الشمالية، كما أنه هناك برنامجا من أجل توسعتها في مرحلة أولى لتبلغ 13 في المئة.

وعن المتضررين جراء حرائق الغابات الأخيرة، كشف الوزارة الوصية انه سيسمح لهؤلاء المواطنين باستئناف أنشطتهم الاقتصادية (تربية النحل و زراعة الزيتون و التشجير وتربية المواشي) كما منحت الوزارة نباتات و عتادا للمتضررين دون تعويضهم نقدا.