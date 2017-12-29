تأشيرة : هذه تفاصيل المواعيد الجديدة لطالبي التأشيرة لفرنسا

اعتمدت السفارة الفرنسية إجراءا جديدا يتمثل في الدفع المسبق لـ27 أورو خلال 72 ساعة قبل الحصول على موعد شراء الفيزا لتفادي التحايل .

و ستفتح المنصة المعلموماتية لـلمتعامل الجديد TLS contactو مركز المتعامل بوادي السمار بالعاصمة ابتداء من 9 افريل القادم.

و يتم حجز مواعيد، ايداع الملفات و استرجاع جوازات السفر، إلى غاية الخميس 29 مارس القادم بمركز وادي السمار.

و بداية من 1 افريل إلى غاية 30 أفريل استرجاع الجوازات فقط بمركز وادي السمار .

يغلق مركز وادي السمار للمتعامل TLS contact بالعاصمة بعد تاريخ 1 ماي 2018.

و يمكن استرجاع الجوازات على مستوى القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر.