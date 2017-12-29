البويرة : أراء المواطنين حول قرار ترسيم يناير يوم وطني تجسيدا للهوية الوطنية

رحب مواطنوا ولاية البويرة بقرارالحكومة بترقية اللغعة الأمازيغية وإنشاء أكاديمية لتطوير دراساتها

وكذا ترسيم يناير يوم وطني وكذا يوم عطلة مدفوعة الأجر

واعتبر مواطنوا ولاية البويرة أن قرار الرئيس بوتفليقة هو تجسيد للهوية الأصلية للمنطقة .

وقال أحد سكان المنطقة ، كنا نحب أن نجسد هذه المطالب واليوم الحمد الله هي اليوم مجسدة في أرض الواقع.

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