الأغواط : توقيف شخص وحجز 1562 وحدة من المشروبات الكحولية

أوقفت مصالح أمن دائرة أفلو بولاية الأغواط، شخص يبلغ من العمر 43 سنة بتهمة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن المدعو “ز. ج” تم توقيفه على مستوى مسكنه الكائن بحي زاوي السعيد

أين تم ضبط 1562 وحدة من المشروبات الكحولية بحوزته.

بعد إنجاز ملف جزائي ضد صاحب المسكن المشتبه فيه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أفلو .

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