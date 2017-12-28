أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ''ناسا''، بأنّ كويكبًا صخريًا ضخما مرّ على مسافة قريبة من كوكب الأرض اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017.

وأوضحت الوكالة، أنّ الكويكب، الذي أطلق عليه علماء فلك اسم (2017 YZ4)، مر بين الأرض والقمر على مسافة 224 ألف كيلومتر من الأرض عند الساعة 15: 56 ت.غ، ويبلغ قطره حوالي 3 كيلومترات، وينطلق بسرعة 34 ألف كيلومتر في الساعة.

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية، إلى أنّ الكويكب ينتمي إلى "عائلة أبولو"، وهو مصطلح يطلق على الكويكبات القريبة من الأرض، مبينة أنّ الحدث الفلكي يأتي بعد مرور كويكبان صغيران قرب كوكب الأرض، في 21 نوفمبر الماضي، بفاصل 35 دقيقة بين كل منهما.

الجدير بالذكر، أنّ حوالي 52 كويكبا كانوا قد مرّوا بين الأرض والقمر منذ بداية عام 2017.