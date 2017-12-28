حسب صحيفة بريطانية/ ولي العهد السعودي يحتجز و "يعذّب" 17 أجنبيا بتهم الفساد..!..التفاصيل:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، أمس الخميس ، عن تواجد أجانب ضمن المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" رفقة الوزراء والأمراء ورجال الأعمال السعوديين المتهمين في قضايا فساد بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن حملة السعودية ضد الفساد شهدت احتجاز 17 رجل أعمال يحملون جنسيات أمريكية وبريطانية وفرنسية، بجانب حوالي 200 من الوزراء السابقين والأمراء، على حد قول الصحيفة.

وزعمت الصحيفة أن من بين المحتجزين في الحملة ثمانية مواطنين من أمريكا وستة بريطانيين وثلاثة فرنسيين، وادعت أن احتجازهم بفندق "ريتز كارلتون" الشهير في العاصمة السعودية جاء بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

ونقلت "ديلي ميل"، عن مصدر قالت إنه على علاقات بمسؤولين سعوديين قوله إن رجال الأعمال السبعة عشر من بين من تعرضوا للتعذيب في الفندق ذي الخمس نجوم، وكانوا في المملكة بعد حصولهم على تصاريح عمل.

ولفتت الصحيفة إلى أنها لم تستطع أن تتوثق من صحة تصريحات المصدر، مؤكدة أن المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن رفض الحديث عما إذا كان هناك جنسيات أجنبية محتجزة أم لا.

دايلي مايل: هل يوجد أمريكيون ضمن الأمراء والمليارديرات المحتجزين في السعودية؟..17 شخصا من جنسيات أجنبية يتعرضون للتعذيب بأمر ولي العهد في الفندق الفخم، حسب مصدر من داخل المملكة الغامضة.

صورة من داخل مقر احتجاز معتقلي حملة ولي العهد ضد الفساد