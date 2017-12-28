470 جندي إيطالي بالنيجر

أعلن رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني الخميس نشر 470 عسكريا في النيجر، بناء على طلب نيامي، وذلك بهدف "تعزيز السيطرة على أراضي" هذا البلد الذي يشكل ممرا للعديد من المهاجرين.

وقال جينتيلوني في مؤتمر صحافي عرض خلاله حصيلة العام "نحن ذاهبون الى النيجر بناء على طلب من الحكومة المحلية تلقيناه في أول ديسمبر، بشأن مساهمة ايطاليا في ما نقوم به عادة في هذه الدول، على غرار عملنا في ليبيا: تعزيز وسائل السيطرة على الأراضي والحدود وتعزيز قوات الشرطة المحلية".

وذكّر بأن النيجر يشكل "بلد العبور الرئيسي" لعشرات آلاف المهاجرين الذين يصلون الى ليبيا ويحاولون في ما بعد الوصول الى السواحل الايطالية وأوروبا.

وأضاف جينتيلوني "اذا ساهمنا في تقوية هذا البلد، نكون قد أنجزنا أهمرا في غاية الأهمية بالنسبة للمصالح الدولية"، مشيرا الى تكاثر المجموعات الجهادية في دول الساحل.

وقال ان "النيجر هو بلد قد يكون أكثر استعدادا من غيره للتعاون في مجال الهجرة لأنه بلد عبور" لا يعتمد اقتصاده على الأموال التي يرسلها رعاياه من الخارج.

وأثير موضوع ارسال جنود ايطاليين الى النيجر من قبل وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي أمام النواب في أكتوبر ومن قبل جينتيلوني خلال قمة دول الساحل الخمس (تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا) التي عقدت في منتصف ديسمبر في لا سيل-سان-كلو قرب باريس. وينبغي أن يصادق مجلس الوزراء الايطالي على القرار في جلسة تعقد الخميس أو الجمعة.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن عدد الجنود الذين سيتم ارسالهم الى النيجر يبلغ 470 عنصرا، وهم بشكل أساسي من العسكريين الذين عادوا من العراق والكويت بشكل أساسي.

وسيتم ارسال الدفعة الأولى من الجنود المكونة من 200 عنصر على الأقل في أوائل 2018، لادارة الأمور اللوجستية المتعلقة بهذه المهمة. وسينضم اليهم الجنود الآخرون في وقت لاحق من العام بالاضافة الى ارسال 130 آلية وطائرتين، بحسب الصحف الايطالية.