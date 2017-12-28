فيديو/ الأجواء ستعود إلى الصفاء بداية من يوم السبت

ستعود الأجواء إلى الصفاء بداية من يوم السبت على كافة الولايات الشمالية للوطن.

حسبما أكدته المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”.

وأضافت ذات المتحدثة، ان الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة ستكون من مغشاة إلى صافية بعد إنقشاع ضباب الصبيحة على السواحل.

مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح مابين 16 إلى 22 درجة مئوية.

فيما ستتغير الأجواء يوم الإثنين مع أمطار خفيفة على الولايات الوسطى والشرقية وتتلاشى ليلاّ.