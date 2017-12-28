زوخ : يوضح سبب تأخر إنجاز المشاريع السكنية بالعاصمة

أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ، أن سوء الأحوال الجوية ساهم في تأخر إنجاز المشاريع السكنية بالعاصمة.وسيتم ربط كافة الورشات التي على وشك الإنتهاء من الإنجاز بالكهرباء خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف الوالي، أنه سنعمل كل مابوسعنا للوقوف على الورشات لإتمام المشاريع في وقتها المحدد.

مشيرا إلى أن عمليات الترحيل متواصلة بالعاصمة إلى غاية العملية الـ 27، خاصة وأنّ حصة العاصمة فاقت 320 ألف وحدة سكنية.