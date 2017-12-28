الجزائر تدين "بقوة" هجوم سانت بترسبورغ

أدانت الجزائر "بقوة" اليوم الخميس على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف امس الاربعاء سوق تجاري بسانت بترسبورغ في روسيا وأعربت عن " تضامنها الكامل" مع هذا البلد مجددة "إدانتها الصارمة" للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

و في تصريح لوأج، أوضح عبد العزيز بن علي شريف قائلا "ندين بقوة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس 27 ديسمبر 2017 سوق تجاري بسانت بترسبورغ في روسيا. و إذ نعبر عن تعاطفنا الكامل مع الجرحى متمنين لهم الشفاء العاجل، نسجل بارتياح عدم وجود قتلى بين المواطنين العزل خلال فترة الأعياد هذه".

واختتم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يقول "ان الجزائر التي عانت ويلات الإرهاب تعرب عن تضامنها الكامل مع روسيا حكومة وشعبا وتجدد إدانتها الصارمة للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".