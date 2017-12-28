مسير إحتجاجية للمطالبة بمسح ديون "أونساج- كناك-أونجام" بتيزي وزو

شهدت الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، اليوم الخميس، تنظيم مسير إحتجاجية دعت إليها جمعية دعم المؤسسات المصغرة شارك فيها مئات من المستفيدين من إجراءات تدعيم تشغيل الشباب بالولاية "أونساج " كناك" أونجام" طالبوا خلالها بمسح ديونهم وكذالك برحيل وزير العمل مراد زمالي.

تحت أمطار خفيفية وفي جو بارد انطلقت هذه المسيرة الإحتجاجية السلمية من جامعة حسناوة بتيزي وزو على الساعة الحادية عشرة أي تأخرت بساعة عن توقيتها الأصلي، وسار المئات من المشاركين فيها من ذات المكان بإتجاه مقر الولاية مرورا بالشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية تيزي وزو. طالب المشاركون في هذه المسيرة من السلطات العفو الشامل ومسح ديونهم ووقف المتابعات القضائية التي تلاحقهم، مرددين "حاسبوا السراقين"، "حاسبوا شكيب خليل"، "أولاش لخلاص أولاش"، "أونساج – أونجام – كناك ... مقبرة الشباب الجزائري"، "نرفض أن نكون ضحايا سياسة تشغيل فاشلة"، وبعد وصول المشاركين إلى مقر مبنى ولاية تيزي وزو تناول مسؤولي جمعية دعم المؤسسات المصغرة لولاية تيزي وزو الكلمة أمام أنصارهم لتجديد لائحة مطالبهم، حيث قدموا لوالي الولاية نسخة منها، ليتفرق الجميع بعد ذلك في هدوء.

يذكر أنها المرة الثانية التي تنظم هذه الجمعية مسيرة لها بشوارع مدينة تيزي وزو لطرح نفس الإنشغال خلال السداسي الثاني من هذه السنة 2017.