ارتفاع عدد القتلى في الحادث بالجلفة... وهذه قائمة الوفيات الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث
ارتفعت حصيلة الوفيات الحادث المأساوي الذي وقع ليلة أمس الأربعاء ببلدية عين الشهداء والديس بالجلفة.
وارتفت حصيلة الوفيات إلى عشرة قتلى ، بعد وفاة 10 قتلى و 27 جريح .
وهذه قائمة الوفيات الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث ويتعلّق الأمر: ك توفيق 27 سنة – باتنة –
اعبد الغاني 19 سنة – بشار – ز وائل 20 سنة – بانتة – ع علي 23 سنة -باتنة – ب نعيمة 60 سنة
ص عيسى 55 سنة بانتة – ي محمد 4 سنوات – بانتة – ه جازية 67 سنة – بانتة – م يوسف رمزي 15 سنة – واد سوف –
س كمال 44 سنة – باتنة .
يشار إلى أنّ، الحادث وقع إثر إصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط باتنة- بشار بشاحنة من المسيلة.
وارتفت حصيلة الوفيات إلى عشرة قتلى ، بعد وفاة 10 قتلى و 27 جريح .
وهذه قائمة الوفيات الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث ويتعلّق الأمر: ك توفيق 27 سنة – باتنة –
اعبد الغاني 19 سنة – بشار – ز وائل 20 سنة – بانتة – ع علي 23 سنة -باتنة – ب نعيمة 60 سنة
ص عيسى 55 سنة بانتة – ي محمد 4 سنوات – بانتة – ه جازية 67 سنة – بانتة – م يوسف رمزي 15 سنة – واد سوف –
س كمال 44 سنة – باتنة .
يشار إلى أنّ، الحادث وقع إثر إصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط باتنة- بشار بشاحنة من المسيلة.
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