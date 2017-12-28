السويد تطلق خدمة الحافلات بدون سائق في ستوكهولم

وافقت وكالة النقل السويدية أمس الأربعاء، على أول تجربة لحافلة نقل عام ذاتية القيادة في ستوكهولم.قال يوناس بيلفينستام، المدير العام للوكالة، إن هذا القرار تاريخي يدفع بإتجاه تطوير تقنيات جديدة إبداعية تعتبر مهمة للتنمية الإجتماعيةوأشار ذات المتحدث الى تجربة حافلتين من هذا النوع لمسافة 1.5 كم في شمالي العاصمة السويدية ستوكهولم.

و أكد في التصريح أن هاتين الحافلتين ليس لهما مقود قيادة، ولكن يمكن أن تعملا يدويا أيضا.

وسيتواجد سائق على متن الحافلة للسيطرة على الحافلة في حالة الطوارئ .