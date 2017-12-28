ذبح فتاة من قبل لص «مجهول» بعدما ضبطته متلبسا بالسرقة داخل منزلها في القل بسكيكدة

الضحية نجت من الموت بأعجوبة بعدما أصيبت بطعنات في الرقبةاستقبلت، أول أمس، مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد القادر نطور بالقل في ولاية سكيكدة، فتاة تبلغ من العمر 30 سنة، وقد تعرضت إلى سلسلة من الطعنات الخطيرة ومحاولة الذبح من الرقبة من قبل لص «مجهول»، بعدما ضبطته متلبسا بالسرقة داخل منزلها.واستنادا إلى مصادر «النهار»، فإن الضحية التي تسكن برفقة عائلتها بحي شابور وسط مدينة القل، كانت وحيدة في البيت في حدود الظهيرة، أين باغتها اللص الذي لم يكن يدري بأنها في الداخل على اعتبار أن أفراد العائلة غائبون، حيث سمعت الضحية ضجيجا في إحدى غرف المنزل.أين حاولت الاقتراب لتقصي الأمر، قبل إن يهاجمها اللص بسلسلة من الطعنات الخطيرة بسلاح أبيض وسط صراخها، أين تدخل عدد من الجيران منهم من طارد اللص الذي فر إلى وجهة مجهولة، وآخرون حملوا الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة القل تحقيقا قصد توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة.