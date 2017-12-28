أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا اليوم وصبيحة الغد

فيما ستتحسن الأجواء عشية يوم الجمعةأجواء صافية يومي السبت والأحدمن المنتظر أن تتساقط، اليوم، كميات معتبرة من الانطار مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة، على أن تتحسن الأجواء بداية من عشية الغد، مع تسجيل أجواء صافية يومي السبت والأحد .قالت المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، إن المناطق الوسطى والشرقية ستتميز، غدا، باجواء غائمة مرفوقة ببعض الأمطار على شكل زخات، مع تسجيل رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة.

كما تعرف المناطق الغربية أجواء غائمة إلى ممطرة، مع تسجيل رياح قوية يمكن أن تفوق 50 كلم في الساعة، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة خاصة على المناطق الداخلية.

وفي المناطق الشمالية والوسطى والوسطى الشرقية، ستعرف الأجواء، اليوم، سقوطا للأمطار مرفوقة برياح قوية لن تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة، على أن تتحسن الأجواء، بداية من أمسية الغد، مع تسجيل أجواء صافية، بداية من يومي السبت إلى الأحد. وستكون الأمطار أكثر عزارة اليوم الخميس، ليتلاشى الاضطراب الجوي نهائيا عشية يوم الجمعة، وبالنسبة لدرجات الحرارة فستعرف انخفاضا، أين ستتراوح بين 12 و16 درجة مئوية، لتصل في المناطق الداخلية إلى أقل من 0 درجة ليلا.