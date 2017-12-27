مجزرة مرورية بالجلفة



لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 21 جريحا منهم 6 في حالة خطيرة في حادث مرور ببلدية عين الشهداء والديس في الجلفة.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها النهار أونلاين، فإن الحادث وقع بين حافلة نقل المسافرين وشاحنة من الوزن الثقيل

وأفادت الحماية المدنية، أنه في حدود الساعة الساعة 19سا05د وقع حادث مرور بالطريق الولائي 122 بين بلديتي عين الشهداء والدويس.

وأضاف دات المصدر، أن الحادث وقع اثر إصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط باتنة- بشار بشاحنة من المسيلة.

حيث أسفر، عن وفاة 09 اشخاص في عين المكان، وإصابة 21 آخرين بجروح ، من بينهم 06 في حالة خطيرة.