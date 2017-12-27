فيديو/ العثورعلى الطفلة “نورهان”، التي إختفت في ظروف غامضة

تمكنت مساء اليوم مصالح الأمن الوطني لولاية السعيدة، العثورعلى الطفلة “نورهان”، البالغة من العمر14 سنة التي إختفت في ظروف غامضة.كما أكدت مصالح أمن ولاية السعيدة،أنه تم العثور على الفتاة في ظروف صحية جيدة، بعد اختفاءها صباح اليوم الأربعاء.

إضافة أن والدة الطفلة تشكرقناة النهارلمساندتها، والجهد المبذول من طرف أمن ولاية السعيدة، للعثور على الطفلة في ظرف 24 ساعة.