يناير 12 جانفي عطلة مدفوعة الأجر

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن يكون “يناير” يوم 12 جانفي الموافق لبداية السنة الأمزيغية عطلة مدفوعة الأجر.كما أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور.

وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في اعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية”.

“في نفس السياق ولدى التوجه بتمنياته للشعب الجزائري عشية حلول السنة الجديدة 2018، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس “يناير” يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل، حيث كٌلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن”.

وأوضح الرئيس بوتفليقة أن “هذا الاجراء على غرار كل الاجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الاسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والاقليمي”.