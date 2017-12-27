استمرار الإضطراب الجوي إلى غاية السبت المقبل

ينتظر أن يستمر الإضطراب الجوي نشيط الفعالية والسريع الذي تشهده جل المناطق الشمالية للوطن منذ الأربعاء، متمركزا بنفس الولايات لاسيما منها الشرقية والوسطى إلى غاية السبت المقبل، ترافقه أمطار تكون أحيانا غزيرة على أن تعود الأجواء للاستقرار مجددا مع بداية الأسبوع في انتظار عودة اضطراب جوي آخر سريع يوم الثلاثاء المقبل.

وتشير آخر التطورات المناخية التي رصدتها مختلف النماذج الرقمية، عن استمرار تمركز الاضطراب الجوي السريع الذي مس الأربعاء، مختلف المناطق الشمالية للوطن إلى غاية يوم السبت حيث ينتظر أن تبقى الأمطار تشمل المناطق الشرقية والوسطى للوطن إلى غاية يوم السبت أين تتحول الأجواء شبه غائمة مع توجه الاضطراب إلى أقصى الشرق قبل أن يعود الصفاء تدريجيا. في حين ينتظر ان تبلغ درجات الحرارة ما بين 12 و17 درجة مئوية بالشمال وما بين 5 و12 درجة بالداخل، أما الجنوب فستتراوح ما بين 18 و23 درجة مئوية، في انتظار عودة الاستقرار إلى الطقس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع قبل قدوم اضطراب جوي جديد سريع النشاط ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل في ثاني يوم من السنة بداية السنة الجديدة.. والله اعلم.