شاهد بالفيديو...رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية 2018

وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء ، على قانون المالية 2018، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أجري مساء اليوم بقصر المرادية في الجزائر العاصمة.

و كان ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء التوقيع على قانون المالية لسنة 2018، بعد موافقة البرلمان بغرفتيه .

و يتضمن قانون المالية لسنة 2018 نفقات إجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 4034.31 مليار دج لنفقات التجهيز و 4584.46 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 4591.8 مليار دج في 2017).

و بخصوص العائدات المالية فتقدر بـ 6496.85 مليار دينار (مقابل 5635.5مليار دينار سنة 2017) ، تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).